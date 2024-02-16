قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن الخسائر في صفوف أسرى إسرائيل باتت كبيرة جداً والوقت ينفد بسرعة.

جاء ذلك في رسالة صوتية لأبو عبيدة، الجمعة، تزامناً مع استمرار الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكر أبو عبيدة أن الخسائر بين المحتجزين الإسرائيليين كبيرة، وأن من تبقى منهم يعيش في ظروف صعبة للغاية.

وكشف عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعمّد قتل أسراه" لدى المقاومة الفلسطينية، موضحاً أن جيش الاحتلال "لا يعبأ بأسراه".

ونوه أبو عبيدة بأن المقاومة تعمل على "حماية الأسرى ورعايتهم منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا"، مستدركاً بأن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة يعانون "ما يعانيه شعبنا من جوع وعطش ونقص دواء".

وأكد أن "مجاهدينا يلحقون خسائر فادحة بعدوّنا ويوقعون أفراده في كمائن مختلفة"، وأنهم "في مناطق التوغل كافة يخوضون معارك بتكتيكات متنوعة وبأسلحة مناسبة".

ولفت إلى أن "آلافاً من مقاتلينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم"، موضحاً أن المقاومة ليست معنية "بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه".

وأعاد أبو عبيدة تأكيد أنّ معركة طوفان الأقصى انطلقت لأجل غاية هي تحرير الأقصى والتخلص من الاحتلال.

وأشار إلى أن عملية "طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.