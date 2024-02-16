أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تسعى لإرغام الفلسطينيين في غزة على الاستسلام "عبر التجويع"، داعياً لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الجمعة أمام تجمّع جماهيري بولاية غيراسون شمالي تركيا، إن هدف أنقرة ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأقرب وقت وإيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع.

وأضاف الرئيس التركي: "علينا مدّ يد العون أكثر لغزة في رمضان، وتقديم مزيد من المساعدات واجبنا الأخوي".

وكشف أردوغان عن أن "إسرائيل تسعى لإرغام سكان غزة على الاستسلام عبر التجويع".

وأكد الرئيس التركي ضرورة رصّ الصفوف مع الدول الشقيقة من أجل وقف نزيف الدماء في غزة، ومنع المجازر الإسرائيلية هناك.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أوصلت ما يزيد على 34 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم من مصر.

ولفت إلى أن تركيا ستتعاون مع مصر فيما يتعلق بإرسال المساعدات إلى غزة والوقوف ضد تهجير أهل غزة من أراضيهم.

وقال في الكلمة ذاتها: "إذا أردنا أن يكون قرن تركيا أيضاً قرناً للسلام، فليس أمامنا سبيل سوى تحسين تعاوننا مع الدول الصديقة والشقيقة".

وأضاف أن "علينا أن نتحد مع الدول الشقيقة إذا أردنا إحباط مكائد القوى الإمبريالية ضد منطقتنا، وأن نركز على مجالات التعاون بدل الخوض في خلافات الرأي".

وتابع الرئيس التركي: "كانت زيارتنا إلى الإمارات ومصر ناجحة للغاية في هذا الصدد، إذ ناقشنا التجارة والاستثمارات، وكذلك القضية الفلسطينية بالتفصيل مع رئيسَي الدولتين، وقررنا تعزيز تعاوننا مع البلدين".