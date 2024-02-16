أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة لقاءات ومباحثات هامة مع مسؤولين على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ60 بألمانيا.

وقالت الخارجية التركية عبر حسابها على منصة إكس إن الوزير فيدان التقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وتناول لقاء المسؤولَين العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وأكد فيدان ضرورة عدم التمييز بين تركيا وباقي البلدان الأخرى المرشحة لعضوية الاتحاد.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع في قطاع غزة وجرى تأكيد أن خلافات الرأي داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل بشكل كبير دعم الفلسطينيين.

وبُحثت أيضاً المسألة السورية وأكد الجانبان ضرورة إشراك النظام السوري في العملية السياسية.

كما التقى الوزير هاكان فيدان نظيره المولدوفي ميخائيل بوبشوي، وأكد له دعم تركيا وحدة أراضي مولدوفا، وبحث اللقاء العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات الطاقة والتعليم والصناعات الدفاعية.

وفي السياق، التقى فيدان نظيره التوغولي روبرت دوسي، وبحث الطرفان العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والأمن والصناعات الدفاعية، بجانب التطورات في منطقة الساحل والدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لاستقرار وازدهار دول الساحل.

إلى ذلك، التقى فيدان نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو وبحثا العلاقات الثنائية على رأسها التحضيرات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاتشو إلى تركيا.

كما تبادل الوزيران الآراء بشأن مسائل متعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأمن البحر الأسود.

وشملت لقاءات فيدان مباحثات مع رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني وأكد الوزير التركي ضرورة وقف المجازر المتواصلة في غزة بأقرب وقت.

وبحث الجانبان التدابير اللازمة لمنع مزيد من التوتر في المنطقة، واتفقا على أن تتحلى الأطراف كافة بضبط النفس.

وشدد فيدان خلال اللقاء على أن أمن واستقرار وازدهار العراق ضمن اهتمامات تركيا بشكل مباشر، مع تأكيد الإرادة المشتركة لدى الجانبين بخصوص مكافحة الإرهاب.

وانطلقت الجمعة أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة فكر.

وتعد الحرب الروسية-الأوكرانية والتوتر في الشرق الأوسط ودور أوروبا في العالم من القضايا الرئيسية للمؤتمر هذا العام.