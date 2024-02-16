سياسة
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لتخفيف مخاطر الزلزال بالمدارس.. صندوق سعودي يُقرض تركيا 55 مليون دولار
وقعت تركيا والسعودية اتفاقية قرض تنموي من الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 55 مليون دولار، لتمويل مشروع تخفيف مخاطر الزلازل بمدارس حكومية تركية.
لتخفيف مخاطر الزلزال بالمدارس.. صندوق سعودي يُقرض تركيا 55 مليون دولار
نائب وزير المالية التركي، عثمان كيليك، و الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد يوقعان اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا / صورة: وكالة واس
16 فبراير 2024

وقّع الجمعة نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 55 مليون دولار.

ويقدم الصندوق السعودي، القرض لتمويل مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في كثير من المدارس الحكومية في تركيا،

وحضر التوقيع، وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، على هامش المنتدى التركي-السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في إسطنبول.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى نحو 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لتخفيف أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها،

ويمثّل التمويل السعودي خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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