هدد الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، بمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان، وتوسيعها إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، في حال لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.

وأوضح في رسالة مصورة مسجلة نشرها عبر منصة إكس: "لن نتوقف حتى إعادة المختطفين بكل الطرق. لن يكون هناك وقف إطلاق نار حتى ليوم واحد، من دون إعادة المختطفين".

وشدد غانتس على أنه: "بكل حال فإن الحرب ستستمر حتى تحقيق كل أهدافنا. وحتى في شهر رمضان القريب، فإنها يمكن أن تستمر. إما أن يعود المختطفون وإما أن نوسع الحرب إلى رفح".

وتأتي تهديدات غانتس، في ظل مساعٍ حثيثة من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية بمحتجزين إسرائيليين في غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأيام الماضية، عدة غارات على مدينة رفح التي ادعى أنها "منطقة آمنة" للنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.