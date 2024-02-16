سياسة
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في نداء للعالم.. أرباش: من العار أن تدعم بلدان كبرى مجازر إسرائيل في غزة
دعا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ومدينة رفح فوراً، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ونقل المصابين إلى مشافي البلدان القريبة.
في نداء للعالم.. أرباش: من العار أن تدعم بلدان كبرى مجازر إسرائيل في غزة
علي أرباش بصحبة علماء مسلمين من دول مختلفة أمام مسجد آيا صوفيا بإسطنبول / صورة: AA
16 فبراير 2024

وجه رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش الجمعة بصحبة علماء مسلمين من دول مختلفة "نداء للعالم بأسره مجدداً" حول مواصلة إسرائيل ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية في غزة.

وقال أرباش في تصريح صحفي بعد صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول بمشاركة علماء مسلمين: "نوجه اليوم برفقة علمائنا المحترمين نداءً للعالم بأسره مجدداً".

وأورد أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر أمام أنظار العالم أجمع "من دون أن تبالي بقرارات محكمة العدل الدولية" و"من دون أي أساس إنساني أو ضميري أو قانوني".

وأوضح رئيس الشؤون الدينية التركي أنه من العار أن تدعم بعض البلدان الكبرى المجازر الإسرائيلية وتشجعها على ارتكاب المزيد.

ولفت علي أرباش إلى أن إسرائيل تهجم الآن على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي لجأ إلى إليها مئات آلاف المدنيين، رغم إعلانها منطقة آمنة.

ودعا أرباش لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ومدينة رفح فوراً، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ونقل المصابين إلى مشافي البلدان القريبة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي
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