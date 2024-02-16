سياسة
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بروباغندا إسرائيلية.. أنقرة تنفي تزويد جيش الاحتلال بذخيرة تركية
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة الادعاءات باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ تركية، في عدوانه على قطاع غزة.
بروباغندا إسرائيلية.. أنقرة تنفي تزويد جيش الاحتلال بذخيرة تركية
بروباغندا إسرائيلية.. أنقرة تنفي تزويد جيش الاحتلال بذخيرة تركية / Others
16 فبراير 2024

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة الادعاءات باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ تركية، في عدوانه على قطاع غزة.

وأشار المركز في منشور له على منصة إكس ليلة الجمعة\السبت، إلى أن الادعاء بأن "شظايا صواريخ تركية الصنع استخدمها الجيش الإسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة، التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" هي ادعاءات غير صحيحة.

وأكد مركز مكافحة التضليل أنه لا توجد لتركيا أي تجارة ذخيرة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار المركز في منشوره إلى أنه "ليس من الواضح حتى ما إذا كانت القطعة الموجودة في الصورة المزعومة تنتمي إلى أي ذخيرة.

وأوضح المركز أيضاً أن "عبارة (صنع في) الظاهرة في الصورة المنتشرة، لا تستخدم في صناعة الدفاع التركية".

ولفت المركز في منشوره إلى أن إسرائيل لا ترتكب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة فحسب، "بل تحاول أيضاً التلاعب بهم ودفعهم إلى اليأس"، مشيراً إلى مزاعم سابقة بتزويد باكستان لإسرائيل بذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم، وهو ما نفاه المسؤولون الباكستانيون بشكل قاطع.

ودعا مركز مكافحة التضليل إلى الحذر من الانسياق وراء الدعاية والبروباغندا الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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