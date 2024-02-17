بعد أن كان أحد أكبر التابوهات في السياسة الألمانية، يتصاعد النقاش حول قدرات الردع النووية الأوروبية المشتركة في برلين، باعتباره رد فعل متخوفاً من نجاح دونالد ترمب في تولي الرئاسة في الولايات المتحدة، بعد تصريحاته حول "عدم منع أي هجوم روسي على الحلفاء الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية تجاه الناتو".

ولطالما فشلت الدول الأوروبية في التعاطي مع هذا الملف في مرات كثيرة، لكنه يعود اليوم مع التهديدات الاستراتيجية التي تمثلها الحرب في أوكرانيا، والسياسات الانغلاقية التي يتوعد المرشح الجمهوري الأمريكي بتطبيقها بشأن علاقاته بحلفائه في الناتو.

عودة ملف السلاح النووي الأوروبي

في تصريحات لها يوم الأربعاء فتحت ماري أغنيس ستراك زيمرمان رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني نقاشاً حول الحاجة المحتملة للأسلحة النووية للاتحاد الأوروبي في ألمانيا. وقالت ستراك زيمرمان بأن "هذا نظام متطور يجب من خلاله حماية أوروبا بأكملها".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مقال نشره وزير المالية كريستيان ليندنر يوم الثلاثاء، أشار فيه إلى ضرورة تمسك أوروبا بسلاح الردع النووي. وكتب ليندرن: "ما دامت الأسلحة النووية موجودة في العالم فسوف يكون لزاماً على أوروبا أيضاً أن تتمسك بنظام الردع النووي حتى لا تبقى بلا حول ولا قوة في مواجهة ابتزاز الدول الاستبدادية".

وطرح ليندنر إمكانية الاعتماد على فرنسا وبريطانيا في توفير هذه الحماية للاتحاد الأوروبي، قائلاً: "إن القوات النووية الاستراتيجية لفرنسا وبريطانيا تساهم بالفعل في أمن تحالفنا (...) ولقد قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عروضًا مختلفة للتعاون".

وفي ذات السياق اعتبرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن برلين لم تعُد قادرة على تجاهل منطق الردع النووي، قائلة: "لنأمل أن يفوز بايدن في الانتخابات، أو ألا تتدهور الأمور كثيراً إذا انتُخب ترمب".

وقالت كاتارينا بارلي العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ أوروبا ليست محمية بشكل آمن من خلال القدرات النووية للولايات المتحدة، ومع احتمال إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة فإن "فكرة درع ذرية أوروبية قد تُطرح على الطاولة".

وانتقل النقاش إلى السياسيين في البرلمان الأوروبي، وصرّح مانفريد ويبر النائب الأوروبي وزعيم حزب الشعب الأوروبي لبوليتيكو قائلاً: "على أوروبا أن تبني قوة الردع، ويجب أن نكون قادرين على الردع والدفاع عن أنفسنا (...) نعلم جميعاً أنه عندما يحين وقت الجد فإن الخيار النووي هو الخيار الحاسم حقاً".

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن مظلّة ردع نووي أوروبية مشتركة، بل دأب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عرض ترسانة بلاده النووية لتكون "في قلب استراتيجية الدفاع الأوروبية"، لكن عرضه قوبل وقتها برفض ألماني.

وكان ماكرون قد اقترح عام 2020 على دول الاتحاد الأوروبي "حواراً استراتيجياً" حول "دور الردع النووي الفرنسي في أمننا الجماعي"، منتقداً اتكال الاتحاد على واشنطن في توفير هذه المظلة الاستراتيجية، قائلاً: "المسألة ليست أن يعرف الأوروبيون ما إذا كان عليهم الدفاع عن أنفسهم مع واشنطن أم من دونها (...) لكن أمننا ينبع أيضاً وحتماً من قدرة الأوروبيين الأكبر على التصرف بشكل مستقل".

ما الذي غيَّر موقف أوروبا بشأن سلاح الردع النووي؟

ويأتي هذا النقاش بشأن سلاح الردع النووي الأوروبي عقب تصريحات المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فقد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية.

وأتى هذا في معرض إشارة ترمب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، دون أن يذكر اسمه، قائلاً: "وقف رئيس دولة كبيرة وقال: حسناً يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ فقلت: إذا لم تدفع فأنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على فعل ما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، معتبرة إياها تهديداً بزعزعة قواعد الحلف. ووصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ما قاله المرشح الرئاسي الأمريكي بأنه "تصريحات متهورة لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وجادلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن الغرض من تصريحات ترمب "لم يكن التنمر على هؤلاء المتقاعسين"، بل كان يكشف عن "العنصر الأكثر تطرفاً في رؤيته الانعزالية للسياسة الخارجية الأمريكية"، التي يلخصها في شعار "أمريكا أولاً".

هذه الرؤية أثارت مخاوف لدى الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير في استراتيجيتها الدفاعية على قدرات الردع النووي الأمريكية، المنشورة في القارة بموجب القانون الأساسي لحلف الناتو. وتزداد هذه المخاوف الأوروبية في وقت يواجه فيه الاتحاد تحدياً استراتيجياً، وهو نزاعه مع روسيا التي تملك ما يقدر بـ5889 رأساً نووياً.

وتُعَدّ فرنسا العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يملك أسلحة نووية استراتيجية، وتقدر ترسانتها بنحو 290 رأساً نووياً، وهي أقل بكثير من عدد القدرات النووية التي تنشرها الولايات المتحدة في أوروبا والتي تناهز 480 رأساً نووياً منتشرة في ثماني قواعد عسكرية في القارة.

وسبق أن حذّر مفوض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون في يناير/كانون الثاني الماضي من صعود "الترمبية" في الولايات المتحدة، الذي أعاد التهديد المكشوف بفك الارتباط العسكري الأمريكي مع القارة العجوز وأثار المخاوف الدفاعية على الجانب الأوروبي.

وبخصوص تصريحات ترمب الأخيرة، أكد كارين فون هيبل المدير العام للمعهد الملكي للأجهزة المتحدة (مؤسسة بحثية بريطانية) أن "القادة في جميع أنحاء القارة يدركون أكثر ما يمكن أن يعنيه ذلك (تصريح ترمب) هذه المرة، وحتى إذا فاز بايدن فإنهم يعلمون أن الكونغرس قد لا يزال يعاني من خلل وظيفي".

لكن وفي أسوأ السيناريوهات، أي نجاح ترمب ومضيّه قُدماً في فك الارتباط العسكري مع أوروبا، تبقى هذه الأخيرة رهينه إرادة دولة ليست عضواً في الاتحاد من أجل سد فراغ غياب المظلة الأمريكية، بحيث لا يمكنه الاعتماد على فرنسا وحدها في هذه المهمة. والمقصود هنا ترسانة بريطانيا النووية، التي تقدر بـ225 رأساً نووياً.