سياسة
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مطالبة بضمان سلامتهم.. منظمة حقوقية تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة
أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحفيين استشهاد صحيين في غزة جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالبا بضمان سلامة الصحفيين في إطار القانون الإنساني الدولي.
مطالبة بضمان سلامتهم.. منظمة حقوقية تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة
مسؤولو مراسلين بلا حدود طالبوا المجتمع الدولي بضرورة ضمان "استمرار عمل الصحافة في قطاع غزة". / صورة: AA Archive
17 فبراير 2024

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، والاتحاد الدولي للصحفيين الجمعة، استشهاد الصحفيين في غزة جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، عقب اجتماع مسؤولين منها ومن الاتحاد الدولي للصحفيين في معهد العالم العربي بباريس.

وأفاد البيان، بأن مسؤولي المنظمتين، طالبوا المجتمع الدولي بضرورة ضمان "استمرار عمل الصحافة في قطاع غزة".

كما وقف المشاركون في الاجتماع دقيقة صمت حداداً على أرواح الصحفيين الذين استشهدوا في فلسطين.

وطالبوا بضرورة وضع حد لقتل الصحفيين في المنطقة.

كما طالبوا إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين في إطار القانون الإنساني الدولي.

ودعا مسؤولو المنظمتين إسرائيل لتخصيص مناطق إيواء للصحفيين في المنطقة للحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن تسهيل نقل المواد الوقائية والمهنية، حتى يتمكن الصحفيون من مراقبة الهجمات في المنطقة.

وأكدوا ضرورة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، للسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة، والسماح للصحفيين الفلسطينيين، الراغبين، بمغادرة القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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