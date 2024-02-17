نفت مصر "بشكل قاطع" ما تردد عن إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية لحدودها مع قطاع غزة، مشددة على رفضها "جريمة التهجير" واتخاذ ما يجب من إجراءات لمنعه.

جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) الجمعة، رداً على ما جرى تداوله في وسائل إعلام دولية في هذا الصدد.

وشدد البيان على أن "مصر تنفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن إعدادها لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع".

وكان بعض وسائل الإعلام الدولية تداول ما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة.

وأوضح رشوان، أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسواراً في هذه المنطقة"، لافتاً إلى أنها إجراءات وتدابير تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

وأشار إلى "موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل جهات الدولة عشرات المرات".

وأكد أن هذا الموقف "يقضي بالرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً إلى الأراضي المصرية".

ووصف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية مساعي تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها "تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريَّين".

وذكّر بأن كل التصريحات والبيانات المصرية أوضحت أن (ذلك) خط أحمر، مشدداً على أن "لدى القاهرة من الوسائل ما يمكِّنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".

وتابع رشوان: "القاهرة بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً يروج له البعض تزويراً بأنها تشارك في جريمة التهجير التي يدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية".

وقال إن التهجير جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني "ولا يمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون لارتكابها من تنفيذها".

والجمعة نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية لم تسمها أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود".

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، نقلاً عمن قالت إنهم "مسؤولون مصريون" دون تسميتهم، أن القاهرة تبني منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، قرب حدودها مع قطاع غزة يمكنها استيعاب أكثر من 100 ألف شخص، ومحاطة بجدران خرسانية.

وأجبر الاحتلال الإسرائيلي، الذي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربه المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

ويعلن الاحتلال حاليا نيته اجتياح المنطقة الجنوبية للقطاع المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرج سكان الشمال بالقوة ووجههم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وتفيد تقديرات بأن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي إلى مأساة جديدة وكبيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".