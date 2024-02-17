أعلن الجيش السوداني الجمعة، نجاح المرحلة الأولى من خطة "القضاء" على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في بيان، إن رئيس الأركان محمد عثمان الحسين بعث برقية تهنئة إلى قوات أم درمان على "إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطهير أم درمان من المليشيا (الدعم السريع)".

ونقل البيان عن الحسين قوله في الرسالة: "أتقدم بالتهنئة للقائمين على هذا الأمر، وبهذا النصر وإنجاز المرحلة الأولى والصعبة".

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على بيان الجيش السوداني أو أي تصريحات في هذا الشأن، حتى الساعة (20:15 تغ).

وفي وقت سابق الجمعة نشر الجيش السوداني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مقطعاً مصوراً يوضح تقدم قواته من سلاح المهندسين في مناطق شمال مدينة أم درمان.

وذكر أنه "جرى تدمير مركبات العدو وقتل عشرات من المتمردين (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)".

وكان الجيش السوداني، أوضح الاثنين أن قوات الدعم السريع "تلقت ضربات وهزائم موجعة في أم درمان"، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن "الجيش يتقدم في كل المحاور، ويعمل جاهداً من أجل النصر ودحر العدو في القريب".

وتأتي تحركات وتصريحات الجيش السوداني بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع من إحراز اختراق يقود إلى وقف الحرب التي خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وفقاً للأمم المتحدة.

كما لم تنجح مساعٍ إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيغاد)، في الجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيداً لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.