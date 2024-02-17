سياسة
3 دقيقة قراءة
الجيش السوداني يعلن نجاح أولى مراحل خطة "القضاء" على قوات الدعم السريع
أعلن الجيش السوداني نجاح المرحلة الأولى من خطة "القضاء" على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم. وذكر أنه "جرى تدمير مركبات العدو وقتل عشرات من المتمردين (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)".
الجيش السوداني يعلن نجاح أولى مراحل خطة "القضاء" على قوات الدعم السريع
كان الجيش السوداني، أوضح أن قوات الدعم السريع "تلقت ضربات وهزائم موجعة في أم درمان". / صورة: AA
17 فبراير 2024

أعلن الجيش السوداني الجمعة، نجاح المرحلة الأولى من خطة "القضاء" على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في بيان، إن رئيس الأركان محمد عثمان الحسين بعث برقية تهنئة إلى قوات أم درمان على "إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطهير أم درمان من المليشيا (الدعم السريع)".

ونقل البيان عن الحسين قوله في الرسالة: "أتقدم بالتهنئة للقائمين على هذا الأمر، وبهذا النصر وإنجاز المرحلة الأولى والصعبة".

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على بيان الجيش السوداني أو أي تصريحات في هذا الشأن، حتى الساعة (20:15 تغ).

وفي وقت سابق الجمعة نشر الجيش السوداني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مقطعاً مصوراً يوضح تقدم قواته من سلاح المهندسين في مناطق شمال مدينة أم درمان.

وذكر أنه "جرى تدمير مركبات العدو وقتل عشرات من المتمردين (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)".

وكان الجيش السوداني، أوضح الاثنين أن قوات الدعم السريع "تلقت ضربات وهزائم موجعة في أم درمان"، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن "الجيش يتقدم في كل المحاور، ويعمل جاهداً من أجل النصر ودحر العدو في القريب".

وتأتي تحركات وتصريحات الجيش السوداني بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع من إحراز اختراق يقود إلى وقف الحرب التي خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وفقاً للأمم المتحدة.

كما لم تنجح مساعٍ إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيغاد)، في الجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيداً لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us