عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات لفرنسا، مما يشير إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.

ومساء الجمعة قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس: "شركاؤنا في المنطقة، وخاصة الأردن، يعملون على ذلك، ونحن نعمل معهم. ونحن على استعداد للمساهمة فيه، في أوروبا وفي مجلس الأمن. الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لنا".

وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، داعيا إلى "اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها" في هذا المجال.

كما أضاف: "ندين بذلك للفلسطينيين الذين جرى تجاهل تطلعاتهم لفترة طويلة جداً".

وكانت تصريحات ماكرون هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح، وتسلط الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وحذر ماكرون خلال اللقاء من أن هجوماً عسكرياً إسرائيلياً على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، معتبراً أن "الأولوية المطلقة" تتمثل "في "اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع: "نتشارك المخاوف مع الأردن ومصر من نزوح قسري وجماعي للسكان".

ومن المرجح أن تهدف تعليقات ماكرون إلى زيادة الضغط على إسرائيل.

وصوت المشرعون الفرنسيون في عام 2014 لصالح حث حكومتهم على الاعتراف بفلسطين، وهي خطوة رمزية لم يكن لها تأثير يُذكر في الموقف الدبلوماسي الفرنسي.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته للسيادة الفلسطينية، قائلاً إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غرب نهر الأردن، وأن ذلك يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.

وأدى العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، وتسوية المناطق المبنية بالأرض، وترك معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

ويعترف نحو 140 بلداً من الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بدولة فلسطين، فيما أغلب دول أوروبا الغربية، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، لا تعترف بها، بحجة أنها "لا بد أن تنشأ من المفاوضات" مع إسرائيل.