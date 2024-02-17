أعلنت الولايات المتحدة مساء الجمعة، أن تصنيف جماعة الحوثي اليمنية "منظمة إرهابية" دخل حيز التنفيذ.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، نشر على منصة إكس: "دخل اليوم (الجمعة 16 فبراير/شباط) حيز التنفيذ تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية دولية، رداً على هجماتها المستمرة على السفن المدنية في البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة "ستظل الولايات المتحدة ملتزمة ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".

ورداً على ذلك، قال الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في بيان على منصة إكس إن "قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح".

وأضاف أن واشنطن تريد من خلال القرار "الإضرار باليمن دعماً لإسرائيل وتشجيعاً لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت متحدث الجماعة استمرار "منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهام في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.