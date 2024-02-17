سياسة
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رغم السعي لوقف إطلاق النار.. صحيفة: إدارة بايدن تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وذخائر وصمامات وأسلحة أخرى إلى إسرائيل، تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، من أجل تعزيز ترسانتها العسكرية.
رغم السعي لوقف إطلاق النار.. صحيفة: إدارة بايدن تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل
إدارة الرئيس الأمريكي تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم إعلانها السعي لوقف إطلاق النار في غزة / صورة: Reuters
17 فبراير 2024

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل، رغم سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب صحيفة أمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن الأسلحة المقترح إرسالها لإسرائيل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات وستعزز ترسانتها العسكرية.

وأوضحت أن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل قنابل إم.كيه-82 وذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572 التي تضيف توجيهاً دقيقاً إلى القنابل وصمامات قنابل إف.إم.يو-139.

وقال مسؤول أمريكي لـ"وول ستريت جورنال" إن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، لافتاً إلى أن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونجرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023 تفادت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات أسلحة إلى إسرائيل مرتين.

وواجهت الإدارة انتقادات لمواصلة توريد أسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد الاتهامات بأن الأسلحة أمريكية الصنع استُخدمت في ضربات أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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