قررت أوكرانيا سحب قواتها من مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك شرق البلاد "تجنباً للحصار وللحفاظ على أرواح الجنود".

وأعلن رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي فجر السبت، اتخاذ القرار بناءً على الوضع العملياتي في المنطقة.

وذكر سيرسكي في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب التعرض للحصار، وللحفاظ على أرواح جنودنا، قررت سحب وحداتنا من المدينة، والتحرك للدفاع عن مواقع أكثر ملاءمة".

وأضاف: "بذل جنودنا كل ما في وسعهم لتدمير أفضل الوحدات الروسية، ما ألحق خسائر كبيرة بالعدو من حيث الجنود والمعدات. نحن نتخذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع وحماية مواقعنا".

من جهته، قال الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي: "وفقاً للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقاً".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الخميس إن أفدييفكا تواجه خطر السقوط في أيدي القوات الروسية "بسبب نقص الذخيرة بعد أشهر من معارضة الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية لحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​