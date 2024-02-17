واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة في قطاع غزة لليوم 134، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، اليوم السبت، في وقتٍ اعتُقل فيه عدد كبير من طواقم مستشفى ناصر المحاصَر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 83 شهيداً و125 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28858 شهيداً و68677 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال قصفت 3 منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنزلين في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيَي المعمداني والشفاء.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم طفلان، ونُقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي رفح شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات على مخيم الشابورة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية.

وأكدت مصادر طبية استشهاد مواطن جراء قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلاً بحي الجنينة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمالي خان يونس، وقصفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصفت المدفعية المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح.

اعتقال طواقم مستشفى ناصر

وفي السياق قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً كبيراً من الطواقم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي حوّلته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 100 شخص في المجمع الطبي ووصفهم بالمشتبه بهم.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى ناصر بخان يونس في غزة وسط انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن العمل جراء نفاد الوقود، ما أدى إلى وفاة 5 مرضى.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن مستشفى ناصر هو واحد من 11 مستشفى لا يزال مفتوحاً من أصل 36 في قطاع غزة قبل الحرب.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع في مجمع ناصر الطبي خطير وكارثي، إذ أخْلَت قوات الاحتلال قسم الولادة والجراحة ونُقل المرضى إلى مبنى ناصر القديم تحت القصف وتهديد السلاح المباشر.

وأوضحت أن مرضى المستشفى من أطفال ونساء وشيوخ عرضة للموت في أي لحظة نتيجة الحصار المطبق على المجمع.

انعدام الأمن الغذائي

إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى "حالة حرجة للغاية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "في مدينة رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، أصبحت الظروف الإنسانية سيئة بشكل متزايد".

وأضاف دوجاريك أن الفئات الضعيفة من السكان، التي تشمل الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، جميعهم معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية في غزة. وأكد أن "انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية، نظراً إلى القيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية".

إلى ذلك، واصل الاحتلال التهديد باجتياح رفح جنوب القطاع، وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.

وتُعَدّ مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُطلَب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة".

اليوم تتسع رفح التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومتراً مربعاً لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".