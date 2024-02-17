أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن بلاده ستواصل بذل كل جهد ممكن "لمنع الأزمات والمجازر والمعاناة" في المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة.

وأشار أردوغان في رسالة مصوّرة بافتتاح مهرجان "الرياضات التقليدية" المقام في ولاية أنطاليا بمشاركة محلية ودولية واسعة، إلى أنه "واثق من أن روح التضامن التي ستنهي المأساة الإنسانية في غزة ستظهر في هذا المهرجان" لا سيما وأنه يُنظّم في مدينة تشارك غزة سواحل البحر المتوسط.

ورحّب أردوغان في رسالته بالضيوف الأجانب المشاركين بالمهرجان، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين المشاركين.

وأوضح أنه وبجانب الأعضاء الرسميين للمهرجان، يوجد ممثلون من مختلف المستويات، قادمون من 50 دولة حول العالم للمشاركة فيه.

وأعرب عن أمله في أن تسهم فعاليات المهرجان في تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.