سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا ستواصل بذل كل جهد ممكن لوقف المجازر والمعاناة في غزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة مصوّرة بافتتاح مهرجان "الرياضات التقليدية" المقام في ولاية أنطاليا، أن بلاده ستواصل بذل كل جهد ممكن "لمنع الأزمات والمجازر والمعاناة" في المنطقة، وعلى رأسها غزة التي تشارك أنطاليا سواحل البحر المتوسط.
أردوغان: تركيا ستواصل بذل كل جهد ممكن لوقف المجازر والمعاناة في غزة
أردوغان: تركيا ستواصل بذل كل جهد ممكن لوقف المجازر والمعاناة في غزة / صورة: AA
17 فبراير 2024

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، أن بلاده ستواصل بذل كل جهد ممكن "لمنع الأزمات والمجازر والمعاناة" في المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة.

وأشار أردوغان في رسالة مصوّرة بافتتاح مهرجان "الرياضات التقليدية" المقام في ولاية أنطاليا بمشاركة محلية ودولية واسعة، إلى أنه "واثق من أن روح التضامن التي ستنهي المأساة الإنسانية في غزة ستظهر في هذا المهرجان" لا سيما وأنه يُنظّم في مدينة تشارك غزة سواحل البحر المتوسط.

ورحّب أردوغان في رسالته بالضيوف الأجانب المشاركين بالمهرجان، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين المشاركين.

وأوضح أنه وبجانب الأعضاء الرسميين للمهرجان، يوجد ممثلون من مختلف المستويات، قادمون من 50 دولة حول العالم للمشاركة فيه.

وأعرب عن أمله في أن تسهم فعاليات المهرجان في تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us