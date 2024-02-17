حمّل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم هنية في بيان اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بالمناورة والمماطلة حول صفقة تبادل الأسرى، مشدداً على أن "المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان".

وقال إن حماس استجابت طول الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء "من أجل وقف العدوان على شعبنا" وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.

وتابع أن: الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا فيما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.️

وشدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من "الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم".

وعدّد هنية شروط المقاومة المتمثلة في "توفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال، وعودة النازحين خاصة إلى شمال قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع الهمجية والتزام إعادة الإعمار"، مؤكداً أن "كلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها".️

كما أكد القيادي بحماس أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يجري خلالها الإفراج عن أسرى الحركة خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو من أهداف هذه المفاوضات، مشدداً على أنه "لا يمكن تجاهل ذلك️".

وأردف أن "الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة".

واختتم هنية تصريحاته قائلاً: "سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يرتكبه العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل".

وتعثرت المفاوضات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة حول إتمام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق تبادل الأسرى في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نتج عنه الإفراج عن نحو 100 محتجز إسرائيلي، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 300 أسير فلسطيني.

في حين لا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 29 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.