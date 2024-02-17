بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع كل من رئيس جمهورية الجبل الأسود، ياكوف ميلاتوفيتش، ونائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة خارجيتها دونيكا جيرفالا شوارتز، العلاقات الثنائية بين تركيا وكلا البلدين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن المباحثات جرت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلقت أعماله، أمس الجمعة، في مدينة ميونخ الألمانية.

وأوضحت مصادر أن فيدان عقد مباحثات ثنائية مع ميلاتوفيتش، ناقشا خلالها العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الجدول الزمني للزيارة المرتقبة لرئيس الجبل الأسود إلى تركيا، ومستجدات الأوضاع في أوكرانيا.

وخلال لقائهما، هنأ فيدان وزيرة خارجية كوسوفو باليوم الوطني لبلادها.

وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية والزيارات رفيعة المستوى المرتقبة وتبادلها خلال المرحلة المقبلة بين مسؤولي تركيا وكوسوفو.

وتخلل اللقاء أيضاً نقاش بخصوص سبل التعاون بين البلدين في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي في كوسوفو.

كما جدد فيدان دعم تركيا عملية الحوار القائمة بين بلغراد وبريشتينا.

وعلى الصعيد العسكري، رحبت وزيرة خارجية كوسوفو بالأنشطة التركية ضمن قوات حفظ السلام الأممية في بلادها.

كما ذكرت وزارة الخارجية التركية أن فيدان التقى نظيره الأيسلندي، بيارني بينيديكتسون، على هامش المؤتمر، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يواصل فيدان لقاءاته ومباحثاته الثنائية على هامش القمة الأمنية.

وانطلقت، الجمعة، أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر.

والقضايا الرئيسية للمؤتمر هذا العام كانت الحرب الروسية-الأوكرانية، والتوتر في الشرق الأوسط، ودور أوروبا في العالم.