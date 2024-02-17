سياسة
3 دقيقة قراءة
"ضربة قاسية".. حكم قضائي بتغريم ترمب ومنعه إدارة أصوله 3 سنوات
أصدر قاضٍ أمريكي، الجمعة، قراراً بتغريم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، ومنعه إدارة شركاته في نيويورك لمدة 3 سنوات، بعد إدانته في قضية احتيال.
"ضربة قاسية".. حكم قضائي بتغريم ترمب ومنعه إدارة أصوله 3 سنوات
ترمب يعتبر قرار قاضي نيويورك "متحيزاً" / صورة: AFP
17 فبراير 2024

حكم قاضٍ أمريكي، الجمعة، بمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إدارة شركاته في نيويورك لمدة 3 سنوات، وتغريمه بدفع ما يقارب 355 مليون دولار.

وأصدر القاضي آرثر إنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، قراراً بإلغاء التراخيص التجارية لترمب ونجليه 3 سنوات، بعد إدانته في قضية احتيال، مما يعني منعهم شغل مناصب إدارية في أي شركة، أو طلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك.

كما فُرضت على ترمب غرامة مالية تقارب 355 مليون دولار.

وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة، التي عيّنها للإشراف على أعمال العائلة، التي تثير استياء ترمب، وأضاف إليها مديراً مستقلّاً للتثبت من الامتثال للأحكام.

ونددت محامية ترمب بالحكم القضائي الصادر بحق موكلها.

وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس" أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترمب".

ولاحقاً، ندد ترمب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشيال أن "هذا القرار صوري تماماً"، واصفاً القاضي بأنه "مُلتوٍ"، والمدعية العامة بأنها "فاسدة".

وشدد ترمب في تصريح لصحفيين على أنه "لم يحصل أي احتيال"، مندداً بـ"استغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".

وفيما يُتوقع أن يستأنف ترمب الحكم، لا يرى خبراء القانون إمكانية تفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.

وتدير منظمة ترمب، التي تضم مئات الشركات، مجموعة عقارات، ولا سيما برج "ترمب تاور" في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في وول ستريت، وفندق "ترمب بارك أفينيو".

وفي حال أخلّ ترمب بشروط الحكم، فقد توضع اليد على هذه الأصول، حسبما أوضح خبراء قانونيون

وتقدر مجلة "فوربس" قيمة عقارات ترمب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار.

كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من "السيولة والأصول الشخصية".

وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترمب ونجلاه في أعمالهم، حسب قولها.

وقالت، الجمعة، إن الرئيس السابق "سيُحاسَب أخيراً على كذبه وغشّه واحتياله المذهل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us