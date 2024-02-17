حكم قاضٍ أمريكي، الجمعة، بمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إدارة شركاته في نيويورك لمدة 3 سنوات، وتغريمه بدفع ما يقارب 355 مليون دولار.

وأصدر القاضي آرثر إنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، قراراً بإلغاء التراخيص التجارية لترمب ونجليه 3 سنوات، بعد إدانته في قضية احتيال، مما يعني منعهم شغل مناصب إدارية في أي شركة، أو طلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك.

كما فُرضت على ترمب غرامة مالية تقارب 355 مليون دولار.

وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة، التي عيّنها للإشراف على أعمال العائلة، التي تثير استياء ترمب، وأضاف إليها مديراً مستقلّاً للتثبت من الامتثال للأحكام.

ونددت محامية ترمب بالحكم القضائي الصادر بحق موكلها.

وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس" أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترمب".

ولاحقاً، ندد ترمب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشيال أن "هذا القرار صوري تماماً"، واصفاً القاضي بأنه "مُلتوٍ"، والمدعية العامة بأنها "فاسدة".

وشدد ترمب في تصريح لصحفيين على أنه "لم يحصل أي احتيال"، مندداً بـ"استغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".

وفيما يُتوقع أن يستأنف ترمب الحكم، لا يرى خبراء القانون إمكانية تفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.

وتدير منظمة ترمب، التي تضم مئات الشركات، مجموعة عقارات، ولا سيما برج "ترمب تاور" في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في وول ستريت، وفندق "ترمب بارك أفينيو".

وفي حال أخلّ ترمب بشروط الحكم، فقد توضع اليد على هذه الأصول، حسبما أوضح خبراء قانونيون

وتقدر مجلة "فوربس" قيمة عقارات ترمب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار.

كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من "السيولة والأصول الشخصية".

وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترمب ونجلاه في أعمالهم، حسب قولها.

وقالت، الجمعة، إن الرئيس السابق "سيُحاسَب أخيراً على كذبه وغشّه واحتياله المذهل".