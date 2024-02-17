قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى "28 ألفاً و858 شهيداً" فلسطينيّاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان على منصة "إكس"، السبت، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و858 شهيداً، فضلاً عن 68 ألفاً و677 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيداً و125 مصاباً خلال آخر 24 ساعة".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق الإعلام الحكومي بغزة، فإن عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 7 آلاف مفقود، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، القمة الإفريقية بـ"رفع الصوت" لوقف الحرب على غزة والاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن اشتية، خلال مشاركته في القمة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مطالبته "بوقف فوري للقتل والعدوان الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة خصوصاً، واليوم في رفح، وكذلك في الضفة والقدس".

وقال إن المطلوب من العالم اليوم "الاعتراف بفلسطين دولةً على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولاً زمنيّاً لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات".

ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في غزة، إذ قتلت ما لا يقل عن 2775 فلسطينيّاً منذ إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً ضدها يأمرها باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".