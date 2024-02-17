سياسة
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وسط انقلابات وانقسامات حادة.. بدء أعمال قمة الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا
افتُتحت في أديس أبابا، السبت، أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التي تستمر ليومين، في ظل انقسامات وانقلابات تعصف بالقارة السمراء.
وسط انقلابات وانقسامات حادة.. بدء أعمال قمة الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا
المشاركون في قمة الاتحاد الإفريقي / صورة: AFP
17 فبراير 2024

انطلقت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، السبت، أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ويُعقد الاجتماع، الذي يستمر يومين، تحت شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2024 "تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إنّ "السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد الجهادي".

وأشار فكي كذلك إلى "الوضع في القرن الإفريقي، الذي لا يزال يثير القلق... والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وعدم الاستقرار في ليبيا والخطر الإرهابي في منطقة الساحل".

وأضاف أنّ "تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب و/أو آثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا".

وأشار إلى أنّ هذه العومل "تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها".

ومن بين 55 دولة عضواً، تغيبت 6 دول، وهي الغابون والنيجر ومالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو، عن القمة، بعدما عُلِّقت عضويتها بسبب انقلابات وقعت فيها.

وانعقد عشية افتتاح القمة، اجتماع في أديس أبابا لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد نزاعاً مسلحاً مجدداً منذ نهاية عام 2021.

وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي أيضاً في وقت تعيش فيه السنغال أزمة خطيرة منذ أوائل فبراير/شباط الجاري، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتراجع عن القرار لاحقاً.

خلافات وانقسامات

وأعربت نينا ويلين، مديرة برنامج "إفريقيا في معهد إيغمونت للعلاقات الدولية"، عن شكوكها في أن تصدر قرارات قوية خلال القمة.

وقالت إنّ "مقاومة الدول الأعضاء، التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضرّ بمصالحها الخاصة" لا تزال تمنع الاتحاد الإفريقي من "إسماع صوته"، مشيرة إلى أنّ المنظّمة لم يكن لها حتى الآن "أيّ تأثير يذكر في الدول التي شهدت انقلابات مؤخراً".

ومن المؤشرات على هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين من شمال إفريقيا، التي أخّرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، وهو منصب دوري.

ومن المقرر أن يلقي كل من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كلمات في افتتاح القمة.

وسيناقش المؤتمر وضع السلام والأمن في القارة، والتكامل الإقليمي، والتنمية أيضاً من بين القضايا الحاسمة الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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