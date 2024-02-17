أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحديث عن قوة ردع نووية لأوروبا لا تشارك فيها الولايات المتحدة "ليس مفيداً".

وجاء حديث ستولتنبرغ في تصريحات، اليوم السبت، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن ​​السنوي، المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية.

وقال ستولتنبرغ إن أي تشكيك في قوة الردع النووية الحالية لحلف شمال الأطلسي "سيؤدي فقط إلى تقويض حلف الأطلسي في وقت نحتاج فيه حقّاً إلى (قوة) ردع موثوق بها".

وكان بعض الساسة الألمان أثاروا في الأسابيع الماضية احتمال تطوير أوروبا قوة ردع نووية خاصة بها حتى تصبح أقل اعتماداً على الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة.