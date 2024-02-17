تصدّر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والهجوم المحتمل على مدينة رفح جنوبي القطاع، جدول أعمال لقاءات وقمم منعقدة بأوروبا وإفريقيا.

فقد حذّر ملك الأردن عبد الله الثاني من الهجوم الإسرائيلي على رفح، معتبراً أن من شأنه أن يؤدي إلى "كارثة إنسانية أخرى قد تدفع إلى تهجير السكان".

جاء ذلك ضمن سلسلة لقاءات عقدها، الجمعة والسبت، مع مسؤولين عرب وغربيين، على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقدة في ألمانيا، وفق بيانات منفصلة للديوان الملكي.

وشدد عاهل الأردن على رفض بلاده "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليّاً أو خارجيّاً".

وأشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة"، وضمان توفير المساعدات الإنسانية "بشكل مستدام".

وشملت اللقاءات المستشار الألماني أولاف شولتز، وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته، ورئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب.

كما التقى العاهل الأردني، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، ورئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

"عواقب مدمرة لهجوم رفح"

وفي اجتماع انعقد، السبت، على هامش مؤتمر ميونخ أيضاً، عبَّر وزراء خارجية مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة)، عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة والعواقب المحتملة لشنّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وقالت إيطاليا، التي تتولى حاليّاً رئاسة مجموعة السبع، في بيان: "دعا (وزراء الخارجية) لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ولا سيما معاناة 1.5 مليون مدني لجؤوا إلى رفح، وعبّروا عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين جراء عملية عسكرية إسرائيلية شاملة أخرى في تلك المنطقة".

هجمات غير مسبوقة

وفي إفريقيا، أدان زعماء أفارقة الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال اجتماع الدورة العادية السابعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تطرق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، رئيس الدورة الحالية للاتحاد، إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ودعا فكي إلى وقف الهجمات في غزة على الفور، وذكر أن "الدول الإفريقية تدين الهجمات الإسرائيلية".

وأضاف: "الهجمات الإسرائيلية (على غزة) انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي"، متهماً إسرائيل بتدمير غزة.

وشدد على أن غزة تواجه هجمات غير مسبوقة في تاريخ البشرية، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

بدروه، أدان رئيس جزر القمر غزالي عثماني، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن الفظائع التي لا تؤدي إلى الفوضى في فلسطين فحسب، بل إلى عواقب وخيمة في بقية أنحاء العالم أيضاً".

والجمعة، انطلقت أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر.

كما انطلقت السبت أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتنتهي غداً الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.