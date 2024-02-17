سياسة
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واشنطن تعلن التصدي لأربعة صواريخ باليستية أطلقتها "الحوثي"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، التصدي لأربعة صواريخ باليستية أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنها نفذت بنجاح "ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن، وسفينة سطحية متنقلة دون طيار".
واشنطن تعلن التصدي لأربعة صواريخ باليستية أطلقتها "الحوثي"
خفر السواحل الأمريكي يعترض أسلحة في طريقها إلى جماعة الحوثي في اليمن / صورة: AA
17 فبراير 2024

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها تصدت لـ4 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، باتجاه البحر الأحمر.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان نشرته اليوم السبت على منصة إكس، أن "3 صواريخ من أصل 4، أطلقت من مناطق الحوثيين أمس (الجمعة) نحو السفينة التجارية (إم تي بولوكس) في البحر الأحمر، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت أنها نفذت بنجاح "ضربتين للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن، وسفينة سطحية متنقلة دون طيار" في اليمن.

وأوضح البيان أن "القيادة المركزية الأمريكية حددت الصاروخ والسفينة السطحية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وتابع بيان القيادة المركزية الأمريكية: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر الطرق البحرية استخداماً في العالم بالنسبة لنقل شحنات النفط والوقود.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع المحاصَر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديّاً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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