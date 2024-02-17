أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة استشهاد 44 فلسطينيّاً وإصابة 80 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في المحافظة الوسطى بالقطاع.

وقال مدير عام المكتب، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 9 منازل مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط 44 شهيداً وإصابة 80 آخرين في المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأضاف الثوابتة أن الاستهداف جرى في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، محمّلاً إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر".

كما طالب بوقف هذه الحرب بشكل فوري وعاجل، لحفظ دماء المدنيين والأطفال والنساء.

وأفاد شهود عيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى حدوث دمار واسع في المناطق المستهدفة وتدمير المنازل بشكل كامل.

وأوضح شهود عيان أن هذه المنازل تضم مئات العائلات الفلسطينية، بمن فيهم نازحون من محافظات شمال قطاع غزة ومدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".