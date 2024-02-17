سياسة
2 دقيقة قراءة
غزة.. استشهاد 44 فلسطينيّاً في قصف إسرائيلي على المحافظة الوسطى
استشهد 44 فلسطينيّاً وأصيب 80 آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف 9 منازل مأهولة بالسكان في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما حمَّلت حكومة غزة إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه المجزرة.
غزة.. استشهاد 44 فلسطينيّاً في قصف إسرائيلي على المحافظة الوسطى
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة / صورة: AA
17 فبراير 2024

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة استشهاد 44 فلسطينيّاً وإصابة 80 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في المحافظة الوسطى بالقطاع.

وقال مدير عام المكتب، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 9 منازل مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط 44 شهيداً وإصابة 80 آخرين في المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأضاف الثوابتة أن الاستهداف جرى في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، محمّلاً إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر".

كما طالب بوقف هذه الحرب بشكل فوري وعاجل، لحفظ دماء المدنيين والأطفال والنساء.

وأفاد شهود عيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى حدوث دمار واسع في المناطق المستهدفة وتدمير المنازل بشكل كامل.

وأوضح شهود عيان أن هذه المنازل تضم مئات العائلات الفلسطينية، بمن فيهم نازحون من محافظات شمال قطاع غزة ومدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us