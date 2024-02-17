شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال لقائه نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، السبت، على أهمية التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعقد فيدان وبيربوك لقاء في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الستين بالمدينة الألمانية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية.

وقال فيدان لنظيرته الألمانية إنه يجب التحرك الفوري لوقف المجازر المتواصلة في غزة، مؤكداً أن استمرار المجازر الإسرائيلية قد يؤدي إلى ردود فعل مجتمعية بالمنطقة.

واتفق الجانبان، حسب المصادر ذاتها، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي خلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل عليها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

كما ناقش فيدان وبيربوك العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، فضلاً عن علاقاتهما في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشدداً على إيلاء أنقرة أهمية للتعاون مع برلين في مجال الطاقة.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا نحو 50 مليار دولار العام الماضي، ويهدف البلدان إلى زيادة هذا الرقم إلى 60 مليار دولار.