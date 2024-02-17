سياسة
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مسيرة حاشدة في مدينة إسطنبول نصرة لغزة
خرج عشرات آلاف المتظاهرين، في مدينة إسطنبول السبت، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي.
مسيرة حاشدة في مدينة إسطنبول نصرة لغزة
متظاهرون في إسطنبول ينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
17 فبراير 2024

تظاهر عشرات الآلاف، السبت، في مدينة إسطنبول التركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ضمن فاعليات "يوم العمل العالمي للتضامن مع غزة".

وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح الحدودي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، مرددين هتافات مناصرة لفلسطين ومطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وسار المتظاهرون من ميدان السلطان أحمد إلى منطقة أمينونو في إسطنبول، حاملين الأعلام الفلسطينية والتركية.

وتأتي المظاهرات التركية امتداداً للمظاهرات التي خرجت في عدد كبير من المدن الأوروبية، تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالعدوان على غزة.

وأعلنت أكثر من 100 مدينة في أكثر من 45 دولة في القارات الست عن مشاركتها المظاهرات والفاعليات المطالبة بوقف إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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