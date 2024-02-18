دعت عدة دول خلال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا السبت، إلى إنهاء الحرب على غزة وحل الدولتين وتسريع الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما ترافق تلك الدعوات الرسمية مظاهرات شعبية انطلقت في عواصم عدة تدعو إلى إنهاء العدوان والكف عن قتل المدنيين بغزة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إحدى الجلسات التي شارك فيها بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا السبت، أنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين، مؤكداً أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحة "أكثر من أي وقت".

ودعت الصين السبت، إلى تسريع الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ووضع حد "للظلم الأطول أمداً" في العالم.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "شُردت أجيال من الشعب الفلسطيني، ولم تتمكن من العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا، وهذا هو الظلم الأطول أمداً في عالمنا".

وأضاف أن بلاده "تدعو إلى تسريع الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعاً وفاعلية لتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل حقاً".

وأعرب وزير الخارجية الصيني، عن قلقه "العميق إزاء مقتل المدنيين في قطاع غزة"، قائلاً إنه "من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع في القرن الحادي والعشرين". كما حث على "وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية دون عوائق".

في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار السبت، إسرائيل إلى توخي الحذر بشأن الخسائر بين المدنيين في غزة، مشدداً على أنها ملزمة احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال إن الهند تحافظ على إيمانها بحل الدولتين. وأضاف: "حافظنا على هذا الموقف لسنوات. واليوم، يعتقد عديد من الدول أن حل الدولتين ليس ضرورياً فحسب، بل أكثر إلحاحاً من ذي قبل".

من جانبها، دعت السعودية السبت الولايات المتحدة وإسرائيل لالتزام حل الدولتين، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطين المستقلة قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "الحل الوحيد والمسار الآمن في المنطقة هو التزام أمريكا وإسرائيل حل الدولتين"، مؤكداً أن "أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب والصور التي نراها من غزة ستواجه عواقبها إسرائيل على نواح عدة".

إنهاء الحرب دون شروط

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت، على ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة اليوم وبلا شروط مسبقة.

وأضاف عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع الإنساني في غزة "مزرٍ للغاية" لا سيما في رفح التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين الفلسطينيين.

كما أعرب وزير الخارجية القطري عن "أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة في حال تمكن الجانبين (إسرائيل وحركة حماس) من حل بعض النقاط العالقة فيما يخص الجانب الإنساني بغزة".

وشدد على أنه "يجب وقف الحرب بقطاع غزة اليوم وبلا شروط مسبقة، مؤكداً أن "وقف الحرب سيؤدي إلى عودة الأسرى". وأشار إلى أنه "لا تقدم في الحديث عن حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".