يصوّت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، بناءً على طلب الجزائر، حسب مصادر دبلوماسية.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو إلى إرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وينص مشروع القرار الجزائري على أن مجلس الأمن سيدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يحترمه جميع الأطراف".

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة السبت، إن الجزائر طلبت أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء، على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي" وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن الولايات المتحدة هددت السبت بوأد مشروع القرار، منددة بقرار الجزائر إحالة النص إلى التصويت.

واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، في بيان السبت، أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لرفض النص، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن تُعتمد".

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.