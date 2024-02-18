اتهم رئيس الهستدروت (نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل) أرنون بار ديفيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه مسؤول عن الإخفاق الذي تسبب بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وعليه الاستقالة، متوعداً بالانضمام إلى الاحتجاجات ضد الحكومة.

والسبت قال ديفيد إن هذه الحكومة "جلبت علينا كارثة"، داعياً إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات وتنصيب رئيس وزراء جديد خلال عام.

وحذر بار ديفيد من أن الهستدروت -الذي بإمكانه تعطيل جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي- قد ينضم إلى المظاهرات والتحركات المناوئة للحكومة إذا حاول نتنياهو التشبث بالسلطة.

بينما طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة رئيس الهستدروت بتنظيم إضراب لشلّ الاقتصاد، حتى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

"الاستجابة تعني هزيمة إسرائيل"

في هذا الصدد، أكد نتنياهو أن الاستجابة لمطالب حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى تعني هزيمة إسرائيل، وأنه لا يمكن قبولها، مشيراً إلى أن من يطالبه بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبه "بخسارة الحرب"

وأكد نتنياهو ما اعتبره إصرار جنوده على مواصلة الحرب حتى النهاية، وأن الحرب مستمرة وكذلك الضغط العسكري حتى القضاء على كتائب حماس، وهذا يشمل "التوغل براً في رفح إن لزم الأمر".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في العاصمة المصرية القاهرة بناء على طلب الرئيس بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حماس "خيالية".

وقال "لن نتنازل أمام أي ضغط أو إملاءات دولية، لأننا ملتزمون القضاء على الشر"، مشيراً إلى أنه وافق على تنفيذ ما سماه "عملية تحرير المختطفين قبل أيام رغم خطورتها".

على صعيد آخر، رفض نتنياهو السبت، فكرة إجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة.

وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب (ليكود) الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة، قال نتنياهو "آخر ما نحتاج إليه الآن هو الانتخابات والتعامل مع الانتخابات، لأنها ستقسمنا على الفور".

وفيما يعتصم أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، أهالي المحتجزين في قطاع غزة، اتهموا نتنياهو بأنه يتجاهل أصواتهم ولا يعطي أولوية سوى لمصالحه السياسية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن قريب أحد المحتجزين في غزة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في أثناء المظاهرة التي نُظمت في الشارع المقابل لمقر وزارة الدفاع قوله: "نتنياهو، أخرِج السياسة من غرفة المفاوضات، لا تعطِ مصالحك السياسية أولوية عوضاً عن حياة المحتجزين".

وقال قريب آخر لأحد المحتجزين في غزة: "ذهبنا نحن أهالي المحتجزين إلى محكمة لاهاي من أجل إسرائيل، وأنت رئيس الوزراء لا ترسل ممثلاً إلى القاهرة لإجراء المفاوضات؟".

واتهم الأهالي في كلمات أخرى نتنياهو، بالتخلي عن الأسرى المحتجزين، وطالبوه بعقد صفقة على الفور مع حركة حماس للإفراج عنهم.

والخميس، أعلنت عائلات المحتجزين في غزة، تصعيدهم ما وصفوها بـ"الإجراءات النضالية" للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.

والأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة هآرتس، إن نتنياهو أمر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك.

وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نتنياهو منذ هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 رداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدّر تل أبيب أن نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها.