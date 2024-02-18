سياسة
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حماس تتهم إسرائيل بنشر الفوضى بغزة.. ومصر: إخراج النازحين من رفح يهدد أمننا
اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بنشر الفوضى في قطاع غزة لاستهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة، بينما أعلنت القاهرة أنها أبلغت تل أبيب بأن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يهدد "الأمن القومي المصري".
حماس تتهم إسرائيل بنشر الفوضى بغزة.. ومصر: إخراج النازحين من رفح يهدد أمننا
السياج الحدودي بين مصر ورفح وسط تحذير من إخراج النازحين الفلسطينيين / صورة: Reuters
18 فبراير 2024

اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة نشر "الفوضى والفلتان" في قطاع غزة والترويج لـ"دعوات مشبوهة"، وذلك عقب إعلان مدير شرطة محافظة رفح اعتقال عدد من الجناة الذين ارتكبوا بعض السرقات وأعمالًا مخالفة للقانون في الفترة الأخيرة.

وقالت حماس في بيان أمس السبت، إن الاحتلال يحاول بشتّى الطرق استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، عبر محاولاته المكشوفة بنشر "الفوضى والفلتان وترويج دعوات مشبوهة (لم توضحها)".

وأضافت: "الاحتلال يعتمد على عناصر منفلتة ومرتبطة بأجنداته ومعادية لشعبنا الفلسطيني ومقاومته ونضاله".

وشددت الحركة على أن انشغال "المقاومة" في التصدي للعدوان لن يقف حائلاً أمام حمايتها للشعب الفلسطيني، كما حذرت "من استغلال الظروف الراهنة في محاولة العبث بالجبهة الداخلية".

ودعت حماس الفلسطينيين إلى مزيد من اليقظة والانتباه، وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف صمودهم وثباتهم، أو استهداف أبنائهم في المقاومة.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي، في تصريح صحفي، أن الشرطة اعتقلت عدداً من الجناة الذين ارتكبوا بعض السرقات وأعمالًا مخالفة للقانون في الفترة الأخيرة.

والجمعة، أشعل عدد محدود من الفلسطينيين إطارات السيارات بالقرب من البوابة الخارجية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقال شهود عيان إن عدداً ممن كانوا قرب معبر رفح البري تجمهروا وأشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر في الجانب الفلسطيني، في الوقت الذي كان مقرراً دخول شاحنات تحمل مساعدات غذائية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة أبلغت إسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية المتاخمة لحدودها "خطر على أمنها القومي".

وأضاف شكري خلال جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن: "مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني؛ يشكل خطراً على أمننا القومي"، مؤكداً ضرورة إيجاد رؤية للمجتمع الدولي من أجل حل الدولتين.

والجمعة، نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ما تردد عن إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين برفح المصرية، مشدداً على رفض بلاده ذلك وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير".

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم حاليا نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تهديدات إسرائيلية باجتياحها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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