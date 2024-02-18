سياسة
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"الإغاثة التركية" تطلق حملة تضامنية مع غزة وتعتزم زيارة المسجد الأقصى
كشف بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية خلال اجتماع النسخة العاشرة من "ملتقى المقاومة" في إسطنبول، عن اعتزام الهيئة زيارة المسجد وإطلاق حملة جديدة لإغاثة غزة.
"الإغاثة التركية" تطلق حملة تضامنية مع غزة وتعتزم زيارة المسجد الأقصى
هيئة الإغاثة التركية تنظم "ملتقى المقاومة" العاشر وتعتزم زيارة المسجد الأقصى / صورة: AA
18 فبراير 2024

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، خلال اجتماع النسخة العاشرة لـ"ملتقى المقاومة" مساء السبت، إطلاق حملة جديدة لإغاثة غزة.

وكشف رئيس "الإغاثة الإنسانية"، بولنت يلدرم، عن اعتزام الهيئة زيارة المسجد الأقصى.

وذكر يلدرم أن الهيئة اشترت من التبرعات المقدمة لها، سفناً لاستخدامها في أنشطة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال: "ولّى زمان الكلام، وولّى وقت النوايا الحسنة، وولّى زمان مضيعة الوقت، إننا ذاهبون إلى المسجد الأقصى، وذاهبون إلى غزة".

وأضاف أن الهيئة أطلقت حملة جديدة لإغاثة غزة، ووجه خطاباً للحاضرين في القاعة: "سوف تدعمون IHH في شراء السفن، التي ستنطلق من أوروبا، وسينطلق نشطاء من عشرات البلدان، ​​وسينطلق نشطاء من تركيا ودول أخرى".

وتابع: "سنبحر عبر البحر المتوسط، وسنسعى لدخول مصر، ولدخول ميناء غزة".

وأوضح أن هدف هيئة الإغاثة الإنسانية هو الاستجابة لنداءات أطفال غزة المطالِبين بكسرة خبز.

في السياق، قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، في رسالة مصورة أرسلها إلى الاجتماع، إن الهجمات ضد المسلمين في فلسطين وغزة والقدس وتركستان الشرقية وعديد من أنحاء العالم "ليست بجديدة".

وشدد على أن "إسرائيل، التي لا تلتزم أصلاً أي قاعدة أو قانون أو عرف دولي، تعلن بكل صراحة أنها لن تلتزم تلك الأعراف، وتظهر وحشية غير مسبوقة في القدس وغزة والضفة الغربية".

واعرب عن أسفه إزاء "تشتت العالم الإسلامي في ظل هذه التحديات الجسام".

ولوح آلاف الأشخاص الذين ملؤوا القاعة بالأعلام التركية والفلسطينية، ورددوا الأناشيد الدينية وشعارات مناهضة لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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