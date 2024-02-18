سياسة
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"لن نترك السلاح".. البرهان يؤكد مواصلة القتال حتى القضاء على "الدعم السريع"
شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، على أن الجيش لن يترك السلاح إلا بعد القضاء على قوات الدعم السريع، داعياً قادتها إلى الاحتكام إلى صوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم.
"لن نترك السلاح".. البرهان يؤكد مواصلة القتال حتى القضاء على "الدعم السريع"
رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بعدم ترك السلاح إلا بعد القضاء على الدعم السريع / صورة: وسائل إعلام سودانية
18 فبراير 2024

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالقضاء على قوات الدعم السريع.

وشدد البرهان الذي يقود الجيش السوداني خلال مخاطبة ضباط وجنود" الفرقة الثالثة مشاة" بمدينة شندي في ولاية نهر النيل السبت، على أن الجيش السوداني لن يترك السلاح إلا بعد القضاء على "المتمردين" (قوات الدعم السريع).

وقال البرهان، وفق بيان للجيش السوداني، إن "معركة الكرامة مستمرة حتى دحر هذا التمرد ومن عاونهم نهائياً".

ودعا البرهان قوات الدعم السريع إلى "الاحتكام إلى صوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم (وسط)"، مخاطباً عناصرها قائلاً: "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة".

ولم يصدر عن الدعم السريع أي تعليق بشأن تصريحات البرهان حتى صباح اليوم الأحد.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني نجاح المرحلة الأولى من خطة "القضاء" على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

وتأتي تحركات الجيش وتصريحات البرهان بعد ما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش و"الدعم السريع" من إحراز اختراق يقود لوقف الحرب.

كما لم تنجح مساعٍ إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيغاد)، في الجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيداً لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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