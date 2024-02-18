استشهد أكثر من 127فلسطينياً وأصيب 205 في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاعغزة، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية في شمال القطاع، فيما تواصل قوات الاحتلال قصف مستشفى الأمل تزامناً مع إعلان منظمة الصحة العالمية خروج مجمع ناصر الطبي من الخدمة بعد حصاره لأيام من قوات الاحتلال.

وفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28 ألفاً و985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68 ألفاً و883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 127 شهيداً و205 مصابين خلال 24 ساعة.

وأفاد وسائل إعلام محلية باستشهاد العشرات منذ مساء أمس السبت في قصف إسرائيلي استهدف 10 منازل في مناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إذ يعود أحد المنازل المستهدفة إلى عائلة حمد في منطقة الزوايدة حيث استشهد ما لا يقل عن 13 شخصاً، فيما لا يزال عشرات تحت الأنقاض.

واستشهدت امرأة وأصيب مدنيَّان آخرَان، في قصفِ قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الطواشي في دير البلح، حالة بعضهم خطِرة في ظل نقص الكوادر وشح المستلزمات الطبية. كما استشهد وأصيب فلسطينيان بغارة أصابت منزلاً في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون وسط القطاع.

وفي رفح جنوباً، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل المدينة، كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف أرضاً زراعية تؤوي نازحين شمال رفح.

وفي مدينة غزة التي تتعرض لقصف عنيف منذ الليلة الماضية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخران، في قصف استهدف منزلاً في شارع المنصورة شرقي حي الشجاعية.

قصف الطابق الثالث بمستشفى الأمل

أكدت جمعية الهلال الأحمر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة. وكان محيط مستشفى الأمل تعرض لقصف عنيف أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى.

ويتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين من المرضى والنازحين. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مستشفى الأمل في خان يونس واستهدافه لليوم 27 على التوالي، ومنذ أسبوعين تتمركز دبابات الاحتلال أمام مبنى المستشفى.

ويمنع الاحتلال وصول الإمدادات الغدائية والطبية والوقود إلى المستشفى، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبتوقف العمل داخله، بالتزامن مع تواصل إطلاق النار باتجاهه على مدار الساعة، ما يحد من حركة الطواقم داخل المستشفى ويعرض حياة المرضى والطواقم للخطر الشديد.

ويواصل الاحتلال اعتقال 7 من طواقم الهلال الأحمر لليوم التاسع على التوالي، الذين اعتقلهم خلال اقتحام مستشفى الأمل، فيما يتواصل انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم 34 على التوالي عن محافظة خان يونس، ما أدى إلى انقطاع التواصل بين طواقم الجمعية المختلفة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

خروج مستشفى ناصر عن الخدمة

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد حصار دام أكثر من أسبوع أعقبه غارات مستمرة.

وأضاف غيبريسوس في تصريح نشره عبر منصة إكس اليوم الأحد، أن إسرائيل لم تسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، رغم وصوله إلى المستشفى لإيصال الوقود.

وأشار إلى أن نحو 200 مريض لا يزالون في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصاً إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، مشدداً على أن العلاج حق لكل مريض، مطالباً بتسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حصاره لمستشفى ناصر، الذي أدى إلى وفاة 5 مرضى في العناية المركزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف جهاز الأوكسيجين. ويستهدف الجنود الإسرائيليون كل من يتحرك في المستشفى. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت، اعتقال القوات الإسرائيلية عدداً كبيراً من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وهذا المستشفى واحد من 11 مستشفى لا تزال في الخدمة من أصل 36 منشأة طبية في قطاع غزة قبل الحرب.

تدمير 42 ألف متر من شبكات المياه

قالت بلدية غزة إن الاحتلال دمر منذ بداية العدوان 42 ألف متر من خطوط وشبكات المياه و40 بئراً و9 خزانات و480 محبساً للمياه تُستخدم في شبكات الري الزراعية.

وأضافت أن الاحتلال يمنع وصول الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه منذ الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي هذه الاثناء، تتزايد المخاوف من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة، خصوصاً في المناطق الشمالية، بسبب النقص الحاد في الغذاء، وذلك لاستمرار الحصار الإسرائيلي ومنع قوات الاحتلال دخولَ المساعدات.

وفي مخيّم جباليا بشمال القطاع، قال محمد نصار (50 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية "لن نموت من القنابل، بل من الجوع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".