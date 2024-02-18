سياسة
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روسيا تعلن سيطرتها على "أفدييفكا".. وبايدن: سنجدد المساعدات العسكرية لكييف
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سيطرة جيش بلاده على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ثقته من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف.
روسيا تعلن سيطرتها على "أفدييفكا".. وبايدن: سنجدد المساعدات العسكرية لكييف
سيطرة الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا بعد انسحاب القوات الأوكرانية / صورة: Reuters
18 فبراير 2024

سيطر الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حسبما أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، وذلك بعد إعلان الجيش الأوكراني انسحابه من المدينة "حفاظا على أرواح الجنود".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية، السبت، أن شويغو التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وأطلعه على تفاصيل سيطرة الجيش على أفدييفكا.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الروسي إعلانه "مقتل 1500 جندي أوكراني في الاشتباكات بمدينة أفدييفكا في الساعات الـ 24 الأخيرة".

وفجر السبت، أعلن رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي انسحاب جيش بلاده من مدينة أفدييفكا بناءً على التقييم العملياتي و"من أجل الحفاظ على حياة أكبر عدد من جنوده".

في المقابل، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "واثق" من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف.

واعتبر بايدن في تصريحات للصحفيين السبت، أن من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيدا من الأراضي أمام التقدم الروسي.

وقال: "تحدثت مع زيلينسكي لأخبره بأنني واثق من أننا سنحصل على هذه الأموال".

ووصف الأمر حال فشل المشرعين الأميركيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف بأنه سيكون "سخيفا وغير أخلاقي"، مضيفا "سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء أجري في مارس 2014.

كما ضمت مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إليها في سبتمبر/ أيلول 2022.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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