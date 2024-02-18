استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 398 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي وضعُهما مستقر".

كما أعلنت في بيان لاحق "استشهاد الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وقد احتجز الاحتلال جثمانه، ما يرفع حصيلة شهداء المخيم إلى 2".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن "قوات الاحتلال أعدمت الشاب العوفي بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه".

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم ونقلتها إلى المستشفى، بينها ما ورد في إعلانَي وزارة الصحة.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين: "إن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني، اقتحمت مخيم طولكرم، ثم تبعتها تعزيزات كبيرة بينها جرافة عسكرية، انتشرت في أنحاء المدينة والمخيم".

وأشار التلفزيون إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يحاصر منزلاً داخل مخيم طولكرم ويمنع سيارات الإسعاف من التقدم إلى عمق المخيم".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الضفة خلال التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 398، إضافة إلى نحو 4 آلاف و500 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

اقتحام طولكرم

وفي وقت سابق اليوم الأحد، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية مدينة طولكرم ومخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقاً مشدداً على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وفي بيان لها، قالت كتائب شهداء الأقصى، كتيبة طولكرم (الرد السريع)، إنها استهدفت القوات الخاصة في مخيم طولكرم بشكل مباشر، مؤكدة أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والعبوات.

وجاء الاقتحام بعد ليلة شهدت فيها عدة مدن وقرى بالضفة الغربية مجموعة اقتحامات، اعتقل خلالها الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، على منزل مواطن في قرية جلبون شمال شرق جنين وحولته إلى نقطة عسكرية، كما دهمت منازل أخرى، واقتحمت قرية دير أبو ضعيف وبلدة سيلة الظهر، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

اعتداءات المستوطنين

وهاجم مستوطنون فجر الأحد، منازل المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأنهم أحرقوا مركبة واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وخطّوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين في البلدة.

وفي القدس، اقتحم مستوطنون الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما منعت شرطة الاحتلال، المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حملات مداهمة يومية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وتعتقل المواطنين بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".