سياسة
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72 عاماً من الدعم والعطاء.. تركيا تحتفل بذكرى انضمامها إلى الناتو
قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن في هذه الفترة الاستثنائية المليئة بالتحديات غير المسبوقة التي يمر بها العالم، نحتفل بالذكرى الثانية والسبعين لعضوية بلادنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
72 عاماً من الدعم والعطاء.. تركيا تحتفل بذكرى انضمامها إلى الناتو
انضمت تركيا لحلف الناتو رسمياً في 18 فبراير/ شباط عام 1952. / صورة: Reuters
18 فبراير 2024

تحتفل تركيا بالذكرى 72 على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1952 في ظل توترات يشهدها العالم في الربع الأول من عام 2024.

وقالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، في بيان على منصة إكس: "في هذه الفترة الاستثنائية المليئة بالتحديات غير المسبوقة التي يمر بها العالم، نحتفل بالذكرى الثانية والسبعين لعضوية بلادنا في حلف شمال الأطلسي".

وأكّد البيان أن تركيا "تحافظ على مكانتها الفريدة التي لا غنى عنها للحلف".

وأفادت الخارجية التركية في البيان بأن أنقرة ستواصل "دعم السلام والاستقرار الدوليين بروح التضامن التي يقوم عليها التحالف.. ولنقول كلمتنا في مستقبل حلف شمال الأطلسي".

ومنذ عام 1952 وحتى اليوم، تلعب تركيا دوراً مهما في حلف شمال الأطلسي وتعد واحدة من أهم الأعضاء المساهمين في مهام الحلف بمختلف بقاع العالم وصاحبة ثاني أكبر جيش فيه بعد الولايات المتحدة.

وانضمت تركيا إلى الناتو رسمياً في 18 فبراير/شباط عام 1952 ووقع بروتوكول الانضمام رئيس الجمهورية آنذاك جلال بايار.

وكانت تركيا الدولة 13 في ترتيب الدول المؤسسة للحلف الذي تأسس عام 1949، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال.

وكان انضمام تركيا إلى الحلف بمثابة اكتساب حليف موثوق لديه إمكانات عسكرية برية وبحرية وجوية قوية بالجناح الجنوبي للحلف. كما يعد الناتو أيضاً من عناصر الأمن والدفاع الرئيسية لتركيا.

وعلى مدى 72 عاماً كانت تركيا من أوائل الأعضاء في الناتو الذين يتصدون مباشرة للمخاطر والتهديدات بالمنطقة بسبب موقعها الاستراتيجي الحساس.

مصدر:TRT عربي
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