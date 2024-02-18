سياسة
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جرائم مروعة بمشفى ناصر.. مصير مجهول لمرضى اعتقلهم الاحتلال وتنكيل بالأطباء
حوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية بعد حصاره لأيام، واعتقل عشرات المرضى والأطباء، كما أعلن إعلام عبري التحقيق مع مدير المجمع عاطف الحوت بواسطة جهازَي الاستخبارات العسكرية والشاباك.
جرائم مروعة بمشفى ناصر.. مصير مجهول لمرضى اعتقلهم الاحتلال وتنكيل بالأطباء
جيش الاحتلال يعتقل مرضى وأطباء مجمع ناصر بغزة، واستشهاد 7 جراء انقطاع الكهرباء. / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
18 فبراير 2024

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة انتهاكات خطيرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي، الذي خرج من الخدمة بعد حصاره لأيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في بيان، الأحد، إن الاحتلال حوّل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة، كما اعتقل طبيب العناية المركزة الذي لا يوجد غيره لمتابعة الحالات الحرجة، وأجبر النازحين فيه على الخروج.

وأضاف القدرة أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرّة العلاج، ووضعتهم في شاحنات، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، مما يعرض حياتهم للخطر.

كما احتجز الاحتلال الكوادر الطبية في مبنى الولادة بالمجمع، وقيّد أياديهم واعتدى عليهم بالضرب بعد أن جردهم من ثيابهم، حسب المتحدث الذي أكد أنه لم يتبقَّ سوى 25 كادراً طبياً في مجمع ناصر ولا يستطيعون التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة.

ولفت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام، مما تسبب في توقف الأكسجين عن المرضى واستشهاد 7 منهم، محذراً من استشهاد عشرات الحالات الخطيرة.

  • كما أدى انقطاع الكهرباء إلى انقطاع المياه بالكامل عن المجمع، فيما غمرت مياه الصرف الصحي أقسام الطوارئ في مبنى الجراحة، وفق متحدث وزارة الصحة بغزة، مؤكداً أن الاحتلال يرفض التنسيق لإصلاحها منذ أيام عدة.

  • وأشار القدرة إلى ولادة 3 سيدات من بينهن طبيبة في مجمع ناصر الطبي في ظروف قاهرة وغير آمنة، دون مياه وطعام وكهرباء ونظافة.

في سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوات من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) حققت مع مدير مجمع ناصر عاطف الحوت ولم يتقرر بعدُ اعتقاله.

الصحة العالمية تحذر

بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن مجمع ناصر الطبي في غزة خرج عن الخدمة بعد حصار دام أسبوعاً أعقبته غارات مستمرة.

وأوضح غيبريسوس أن فريق منظمة الصحة الدولية لم يسمح له -أمس السبت وأول من أمس الجمعة- بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الماسة، رغم وصول الفريق إلى هناك لإيصال الوقود بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أن نحو 200 مريض ما زالوا موجودين داخل المستشفى، 20 منهم على الأقل يحتاجون إلى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. وحذّر من أنّ كلفة التأخير في نقلهم سيكون ثمنها حياتهم، داعياً إلى تسهيل الوصول إلى المرضى والدخول إلى المستشفى.

وعلى نفس الصعيد أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، فيما استهدف الطابق الرابع وغرفة الصيانة المركزية بالمستشفى، وأطلق النار بشكل مباشر نحو المستشفى وتجاه خزانات الوقود.

وفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28 ألفاً و985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68 ألفاً و883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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