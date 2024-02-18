أفاد التلفزيون الرسمي الجزائري بأن الجزائر قدمت، اليوم الأحد، مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن "الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وبخاصة في غزة".

وأوضح أن مشروع القرار، "الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء المقبل".

بالمقابل، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد في وقت سابق، الأحد، إنه "لن يجري اعتماد" مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.

وذكرت غرينفيلد، في بيان على موقع البعثة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة (تبادل) للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل.

جلسات جديدة للعدل الدولية

في غضون ذلك، تبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين، عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط /فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وستقدم كل دولة ومنظمة إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام.

وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً: حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي. ثانياً: إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

وستقدم محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً غير ملزم بشأن هذه المسألة فيما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة.

وفي حين اعتُبرت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية أنها تعني منازعة قضائية بين بلدين، فإن جلسات الرأي الاستشاري التي ستبدأ غداً لا تمثل قضية يواجه فيها كلٌّ من الدولتين الأخرى.

وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأياً قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على إسرائيل، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قِبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.