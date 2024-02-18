بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، العلاقات الثنائية والإقليمية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما، اليوم الأحد، على هامش أعمال الدورة الـ60 لمؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقدة في ألمانيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي.

وأشار كيتشيلي في بيان إلى أن فيدان وجيرابيتريسيس ناقشا العلاقات الثنائية والإقليمية بين البلدين، وتطرقا إلى الاتفاقيات الموقّعة في الدورة الخامسة لمجلس التعاون رفيع المستوى المنعقدة في أثينا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والحوار السياسي المرتقب عنها.

وأوضح أنهما تناولا أيضاً التطورات في المنطقة وإجراءات تعزيز الثقة وزيادة الأمن، إضافة إلى التحضيرات الجارية لزيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة.

يذكر أنه في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ميتسوتاكيس في زيارة لأثينا حضر خلالها الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.

وحينها أعرب أردوغان عن اعتقاده أن زيارته اليونان ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن حكومته عازمة على تعزيز العلاقات في جميع المجالات بما فيها الطاقة النووية.