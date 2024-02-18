أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو "مفتاح الحل واستقرار المنطقة".

ونقلت وكالة وفا للأنباء عن أبو ردينة قوله، اليوم الأحد، أن المنطقة ستبقى "مشتعلة وفي صراع مستمر" في حال عدم تحقيق حل الدولتين.

وقال أبو ردينة: "يجب أن يعلم الجميع أن القدس وفلسطين تملكان مفتاح الحل وتشكلان مستقبل واستقرار المنطقة".

وأضاف أنه "دون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملةً في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني-العربي الموحّد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي".

وأكد أبو ردينة أن "العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم".

وأضاف أن "حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي (...) إضافة إلى المعركة التي تشن لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ومخططات الاحتلال لفرض قيود على المصلين (بالأقصى) في شهر رمضان المبارك، كلها محاولات إسرائيلية فاشلة، لن تجلب سوى الدمار والعنف وعدم الاستقرار".

وطالب بـ"تحرّك عربي متزايد أمام هذا الاضطراب الإقليمي والدولي"، مؤكداً أنه "لا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان والحرب، لأن استمرارهما سيمسّ الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي".

رفض إسرائيلي لدولة فلسطينية

وفي وقت سابق، الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، على قرار بعدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، كان طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافقت الحكومة بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية "ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي" لإقامة دولة فلسطينية.

وينصّ القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة خلال جلستها الأسبوعية للتصويت على أن إسرائيل "ترفض جملة وتفصيلاً الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

ويؤكد القرار أنه "لن يُتَوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

ويضيف: "ستواصل إسرائيل معارضتها الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

واعتبر القرار أن "مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول سيعطي مكافأة كبيرة ’للإرهاب’ مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل"، وفق ما ورد في متنه.

وحسب "يسرائيل هيوم"، جرى إدخال تعديل على القرار قبل التصويت عليه من قبل الحكومة.

"فرصة كبيرة"

والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.

وأضاف: "نتفهم وندعم إسرائيل من أجل إيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، مؤكداً أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح "حاجة مُلحّة أكثر من أي وقت".

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".