قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين" الفلسطينية الأحد، إنها تخشى على حياة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، لافتة إلى "تحريض" إسرائيلي ضده تزامن مع نقله بشكل متكرر بين سجون العزل الانفرادي.

وقال رئيس الهيئة قدّورة فارس: "إن عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي، في ظل استمرار منع المحامين من زيارته، تثير خشية حقيقية على حياته، بخاصة أن النقل يترافق مع عمليات تحريض مباشر ومستمر عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وذكر أن "إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن ريمونيم (وسط إسرائيل) إلى العزل الانفرادي في سجن الرملة (وسط)".

وتابع بأن النقل يأتي "بعد تصريحات الوزير الفاشي بن غفير حول قضية عزله، والتي هي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، بخاصة أنها تأتي بعد نحو شهرين على نقله من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي في سجن أيالون-الرملة، ثم إلى عزل ريمونيم".

وأكد فارس أن "ما يجري مع البرغوثي يأتي في إطار استهداف جميع الأسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول (بدء حرب غزة)، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي، إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة".

ودعا المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة إلى "الوقوف عند مسؤولياتها وضرورة الإسراع في العمل على زيارة السجون ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى منذ عقود".

والأربعاء، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، نقل البرغوثي، من سجن عوفر العسكري (وسط الضفة) إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.

واعتقلت إسرائيل، البرغوثي، عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".