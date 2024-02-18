سياسة
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إسرائيل تستدعي سفير البرازيل بعد اتهام سيلفا بارتكابها "إبادة جماعية" بغزة
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
إسرائيل تستدعي سفير البرازيل بعد اتهام سيلفا بارتكابها "إبادة جماعية" بغزة
استدعاء سفير البرازيل لدى تل أبيب، "للتوبيخ"، بعد تصريحات لرئيس بلاده لولا دا سيلفا الدلعمة لفلسطين - أرشيفية / صورة: AFP / صورة: AA
18 فبراير 2024

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، استدعاء سفير البرازيل لدى تل أبيب، "للتوبيخ"، بعد تصريحات لرئيس بلاده لولا دا سيلفا، اتهم فيها بلاده بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وقال كاتس، في تدوينة بحسابه على منصة إكس: "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير. ولن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف كاتس: "وجهت موظفي مكتبي باستدعاء السفير البرازيلي (فيدريكو ماير) لتوبيخه غداً (الاثنين)".

وفي وقت سابق الأحد، اتهم لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية".

وشدد على أن "الإبادة الجماعية بغزة ليست حرب جنود ضد جنود بل هي حرب بين جيش مجهز بشكل جيد للغاية من ناحية والنساء والأطفال من ناحية أخرى".

وأوضح دا سيلفا أن "ما حدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم يحدث أبداً في أي وقت من الأوقات في التاريخ".

واختتم حديثه بالقول: "في الواقع، حدث ذلك عندما قرر الزعيم النازي أدولف هتلر قتل اليهود".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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