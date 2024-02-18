هدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، باتساع رقعة القتال في قطاع غزة خلال شهر رمضان إلى مدينة رفح جنوبي القطاع إن لم تجرِ إعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن غانتس قوله: "بعد مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تعد الإجراءات الأحادية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيلَ إلى الاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية".

وأضاف: "علينا أن نعمل في عمليات طويلة الأمد من شأنها إنشاء هيكل إقليمي أمام المحور الإيراني وتعزيز الترتيبات السياسية التي من شأنها تحسين حياة جميع السكان في المنطقة وتعزيز السلام".

وأردف: "على العالم أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعلموا أنه إذا لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان فإن القتال سيستمر ويمتد إلى رفح أيضاً".

وتابع: "سنفعل ذلك بطريقة منسقة، وسنسمح بإجلاء المواطنين في أثناء المناقشة مع شركائنا الأمريكيين والمصريين لتجنب إيذاء المواطنين غير المتورطين".

مصر تترافع أمام "العدل الدولية"

في غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) ضياء رشوان، الأحد، أن القاهرة تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، وستترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل 21 فبراير/شباط الجاري.

وقال رشوان في بيان: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية (في يناير/كانون الثاني 2023)، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وأفاد بأن "مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير/شباط الجاري".

وأوضح أن المذكرة تشمل "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن، حسب رشوان "رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وستعقد المحكمة جلساتها بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، ومن المقرر أن تستمع إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأحد "28 ألفاً و985 شهيداً و68 ألفاً و883 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.