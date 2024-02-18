سياسة
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رغم تحذير الشاباك.. نتنياهو يوافق على تقييد وصول الفلسطينيين للأقصى برمضان
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقييد وصول المصلين الفلسطينيين من الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، رغم تحذير الشاباك من حدوث اضطرابات بين الفلسطينيين في الداخل وشرطة الاحتلال.
رغم تحذير الشاباك.. نتنياهو يوافق على تقييد وصول الفلسطينيين للأقصى برمضان
نتنياهو يوافق على تقييد وصول الفلسطينيين إلى الأقصى برمضان بتوصية من اليميني المتطرف إيتمار بن غفير / صورة: AP
18 فبراير 2024

أفادت قناة 13 العبرية (الخاصة) بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقييد وصول المصلين الفلسطينيين من الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بعد توصية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت القناة إنّه "رغم تحذير الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) من حدوث اضطرابات بين الفلسطينيين في الداخل والشرطة الإسرائيلية، وافق نتنياهو على توصية وزير الأمن القومي (اليميني المتطرف) إيتمار بن غفير، بالحد من وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل".

وأضافت أنه "من المتوقع أن يُتخذ قرار نهائي (رسمي) بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت القناة، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، أن "وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيكون محدوداً".

وخلال اليومين الماضيين، قالت وسائل إعلام عبرية من بينها قناة (12) الخاصة: إن الشاباك حذر المستوى السياسي من أنّ منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة".

وحذّر الشاباك من أنّ "انفجار الأوضاع في مدينة القدس والداخل (أراضي 48) سيكون أكثر خطورة من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية".

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين من المناطق كافة إلى المسجد الأقصى وبخاصة أيام الجمعة.

ويوم الجمعة الماضي، تمكن نحو 25 ألف مُصلّ فلسطيني، ولأول مرة منذ الحرب، من الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لإقامة صلاة الجمعة رغم القيود الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: "هذا أكبر عدد من المصلين يتمكنون من الصلاة بالمسجد منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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