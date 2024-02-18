قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، إنها نفذت 5 ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، إحداها استهدفت غواصة تستخدمها الجماعة للمرة الأولى.

وأفادت سنتكوم، في بيان، أنها نفذت ليل السبت "خمس ضربات ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة تحت الماء مسيّرة (غواصة)، وسفينة سطحية مسيّرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

وأضافت أن "هذا أول استخدام حوثي ملحوظ لمركبة تحت الماء (غواصة) غير مأهولة منذ بدء هجماتها".

وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ التحالف، الذي تقوده واشنطن، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

وتضامناً مع غزة، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديّاً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.