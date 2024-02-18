سياسة
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لليوم الثاني عشر.. ملايين السودانيين يفقدون الاتصال بذويهم
لليوم الثاني عشر على التوالي، خرج قطاع الاتصالات عن أجزاء واسعة في السودان عن الخدمة مما فرض واقعاً جديداً على المستوى الاقتصادي والأمني، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن المسؤولية عن ما جرى.
لليوم الثاني عشر.. ملايين السودانيين يفقدون الاتصال بذويهم
سودانيون Hlhl شركة الاتصالات السودانية للحصول على شرائح الهاتف من المزود الوحيد الذي لا يزال يعمل بمدينة كسلا شرق السودان / صورة: AFP
18 فبراير 2024

توقفت خدمة الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من السودان، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع بشأن المسؤولية عن ما جرى.

وانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق ومناطق أخرى لليوم الثاني عشر، كما استمر انقطاع جميع الشبكات في أجزاء واسعة من دارفور وكردفان و مناطق أخرى منذ أشهر.

وتفاوتت كفاءة خدمة الإنترنت من منطقة إلى أخرى وسط انقطاع خدمات شبكتي زين وأم تي إن في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث.

من جانبها، أعلنت شركة سوداني استئناف العمل في 21 مركزاً في خمس ولايات وهي الشمالية ونهر النيل وبورتسودان والقضارف وكسلا، كما أعلنت عن أسعار جديدة لباقات الإنترنت.

وتأثرت قطاعات متنوعة بعملية انقطاع الخدمة، بخاصة القطاع الطبي وقطاع النقل، إلى جانب بعض المؤسسات الخدمية الرسمية.

واتهم جهاز تنظيم الاتصالات، مطلع فبراير/شباط الجاري، قوات الدعم السريع بإجبار الشركات على إغلاق خدمة الاتصالات والإنترنت وذلك للمطالبة بإعادة الشبكات إلى دارفور، ولكن قوات الدعم السريع نفت ذلك.

بالمقابل، اتهمت لجان المقاومة، الحصاحيصا، في بيان الجيش، السوداني بحرمان ولاية الجزيرة والولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع من شبكة سوداني.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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