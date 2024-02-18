سياسة
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في أول زيارة خارجية بعد فوزه بدورة جديدة.. الرئيس الأذربيجاني في تركيا
يبدأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زياراته الخارجية الرسمية بعد فوزه بدورة رئاسية جديدة بتركيا، استجابته لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. وستجري مناقشة العلاقات التركية-الأذربيجانية وخطوات تعميق التعاون، حسبما أعلنت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية.
في أول زيارة خارجية بعد فوزه بدورة جديدة.. الرئيس الأذربيجاني في تركيا
 الرئيس الأذربيجاني في تركيا في أول زيارة خارجية بعد فوزه بدورة جديدة - أرشيفية / صورة: AA
18 فبراير 2024

أعلنت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية عن زيارة للرئيس الأذربيجاني إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه برئاسة أذربيجان لدورة جديدة.

جاء ذلك في منشور لها على موقع إكس، "استجابة لدعوة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سيجري رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف زيارة رسمية إلى بلادنا في الفترة من 18 إلى 19 فبراير/شباط 2024".

وأضاف دائرة الاتصالات أن الزيارة "ستكون الأولى للسيد علييف على المستوى الثنائي بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أذربيجان في 7 فبراير/شباط (الحالي)".

ومن المخطط أن "تُستعرض خلال الاجتماعات التي ستعقد يوم الاثنين 19 فبراير/شباط، جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان كافة ومناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تعميق التعاون".

كما "سيجري خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية الحالية"، حسب المنشور.

وأدى علييف، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية لولاية خامسة، واعداً عند ممارسته صلاحياته رئيساً بالتزام الدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.

وصوّت لعلييف 92.12% من الناخبين، وبذلك سيتولى علييف قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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