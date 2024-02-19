كشفت اللاجئة الفلسطينية في كندا سمر الخضور، أن السلطات الكندية أصدرت التصريح اللازم لإحضار ابنتها المريضة من غزة بعد وفاتها بأسبوعين.

وبحسب قناة "سي بي سي نيوز" في كندا، تقدمت الأم الفلسطينية اللاجئة سمر الخضور بطلب لوزارة الخارجية قبل سنوات لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن ابنتها توُفّيَت قبل صدور التصريح.

ونقلت القناة عن الخضور أنها لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عاماً) التي تعاني شللاً دماغياً وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة، منذ عام 2017.

وذكرت الخضور أن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها عندما شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت مضطرة إلى تناول أدوية وأطعمة خاصة بسبب مرضها.

ولفتت إلى أن احتياجات الطفلة لم تتوفر بسبب العدوان على غزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخراً ما أدّى إلى وفاتها.

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من وفاة ابنتها أصدرت وزارة الخارجية الكندية تصريحاً يسمح بإحضارها من غزة.