سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد سنوات من تقديمه.. كندا تستجيب لطلب لجوء طفلة فلسطينية بعد وفاتها
كشفت الفلسطينية اللاجئة في كندا سمر الخضور أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الكندية قبل سنوات قليلة لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لافتة إلى أن ابنتها توُفّيت قبل صدور التصريح بأسبوعين.
بعد سنوات من تقديمه.. كندا تستجيب لطلب لجوء طفلة فلسطينية بعد وفاتها
لاجئة فلسطينية في كندا توُفّيت ابنتها قبل موافقة السلطات على إحضارها من غزة / صورة: وسائل إعلام كندية
19 فبراير 2024

كشفت اللاجئة الفلسطينية في كندا سمر الخضور، أن السلطات الكندية أصدرت التصريح اللازم لإحضار ابنتها المريضة من غزة بعد وفاتها بأسبوعين.

وبحسب قناة "سي بي سي نيوز" في كندا، تقدمت الأم الفلسطينية اللاجئة سمر الخضور بطلب لوزارة الخارجية قبل سنوات لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن ابنتها توُفّيَت قبل صدور التصريح.

ونقلت القناة عن الخضور أنها لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عاماً) التي تعاني شللاً دماغياً وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة، منذ عام 2017.

وذكرت الخضور أن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها عندما شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت مضطرة إلى تناول أدوية وأطعمة خاصة بسبب مرضها.

ولفتت إلى أن احتياجات الطفلة لم تتوفر بسبب العدوان على غزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخراً ما أدّى إلى وفاتها.

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من وفاة ابنتها أصدرت وزارة الخارجية الكندية تصريحاً يسمح بإحضارها من غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us